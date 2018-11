«Il prossimo anno presenteremo un film, ora in fase di montaggio, su “Il precursore”, dedicato alla figura di San Giovanni Battista». Ad annunciarlo, monsignor Dario Edoardo Viganò, assessore del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, oggi nel corso della presentazione della nuova serie in quattro documentari “I grandi Papi”, al via su Nove dal 13 dicembre.



Il docu-film, girato nelle Marche, diretto da Omar Pesenti e con Francesco Castiglione protagonista, «magari - dice Viganò - potrebbe diventare il primo di una lunga serie che potremmo intitolare "I second". Non sarebbe male».