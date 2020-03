Salvatores alla regia di un doc sui giorni del Coronavirus con i contributi dalle case italiane

Indiana Production e Rai Cinema annunciano la lavorazione di

Viaggio in Italia

, un film documentario la cui regia sarà curata dal premio Oscar Gabriele Salvatores, che vuole essere testimonianza e memoria di questo drammatico momento storico che sta attraversando il nostro Paese e il mondo intero.



A partire dai prossimi giorni attraverso i canali social e i tradizionali mezzi di comunicazione verrà lanciato un appello a chiunque vorrà inviare materiali inediti - girati restando rigorosamente in casa - che raccontino azioni ed emozioni di questi giorni: come si trascorre il tempo, cosa si vede dalle proprie finestre, quali paure, riflessioni e pensieri che accompagnano ognuno di noi, chi è al lavoro e chi a riposo forzato.



Gabriele Salvatores, come tutti gli italiani, è chiuso tra le pareti domestiche. Non può muoversi quindi chiede di prendere i telefonini e utilizzarli come se fossero i suoi occhi, per permettergli di viaggiare all’interno delle case, di mondi diversi, di storie, emozioni e immagini che si aprono dinanzi alle finestre.



Una redazione composta da una rete di operatori e collaboratori su tutto il territorio nazionale si occuperà della ricerca e dell’archiviazione del materiale in due operazioni parallele: da un lato la ricerca e selezione di quello già esistente online, dall’altro l’archiviazione e la selezione di quello inedito ricevuto attraverso i nostri canali dagli utenti che risponderanno all’appello.



La ricerca dei materiali seguirà una cronologia, cominciando a raccontare l’inizio dell'epidemia, quando si guardava alla Cina pensando fosse una cosa lontana, fino ad arrivare a noi e a quello che stiamo vivendo oggi. Il film si avvarrà della partecipazione e della collaborazione di istituzioni, associazioni di volontariato, scuole di cinematografia e comunicazione ed enti distribuiti in tutta Italia.



La redazione si occuperà quindi di formare un network capillare in tutto il paese con l’intento di coinvolgere anche figure di spicco della cultura e della comunicazione italiana. L’idea è quella di restituire un ritratto a molte voci dell’esperienza che stiamo vivendo, attraverso il linguaggio del cinema che ci appartiene.



La comunicazione ufficiale nostri canali social partirà dalle pagine Instagram @viaggioinitaliailfilm, @rai_cinema e @theindianaway con il caricamento di due video dove verrà fornita una presentazione del progetto e il metodo per parteciparvi.



Tutte le attività, dalla ricerca, al montaggio, alle attività di post e di finalizzazione saranno realizzate e gestite completamente in smart working, attraverso una rete di collaboratori che lavorerà da casa, rispettando non solo le direttive del governo, ma anche provando a sperimentare una nuova modalità di lavoro.



Il team di montatori sarà diretto da Massimo Fiocchi, storico collaboratore di Gabriele Salvatores, e da Chiara Griziotti. La squadra sarà composta da tre montatori e diversi assistenti. Anche il montaggio avverrà interamente in smart working, le postazioni avranno accesso al server da cui poter scaricare i video precedentemente intestati, visionati, catalogati, analizzati ed infine selezionati.



Contestualmente a questo progetto verrà promossa un’iniziativa di raccolta fondi che, insieme alle eventuali utilità future, andranno a favore di un istituto di ricerca nazionale che sarà individuato più avanti.

