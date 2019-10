Roma, “Frammenti” del Tufello al Festival del Cinema: il primo film realizzato interamente da studenti

l primo e unico esempio italiano di film realizzato interamente con una scuola viene presentato oggi 19 ottobre presso l'Auditorium Parco della Musica nella Sala Tim Vision. In programma una doppia proiezione alle 10 e alle 11.30 del lungometraggio del progetto "SaRà un film", un'idea di Alveare Cinema con il supporto di Miur e Mibact, in collaborazione con Rai Cinema, Anac, Alveare per il Sociale, Roma Bpa e il patrocinio del Municipio III. Un progetto realizzato grazie alla legge 220 del 2016 e presentato nell'amvito di Alice nella città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicate alle giovani generazioni e alle famiglie.

Racconta le storie degli invisibili dando loro e ai vissuti che rappresentano dignità e spessore. Un omaggio al neorealismo, chiaro anche nella scelta del set della prima scena, proprio nella piazza dove è stata apposta la targa di Ladri di biciclette. Parteciperà tra gli altri Luca Barbarossa che ha donato al progetto la sua canzone "Roma è de tutti".

I biglietti sono acquistabili su www.ticketone.it o presso la biglietteria dell'Auditorium Parco della Musica. Dopo la presentazione del progetto a Venezia il 3 settembre scorso, all'interno delle Giornate degli Autori, "Frammenti" verrà quindi proiettato per la prima volta. Un evento atteso che arriva a compimento di un lavoro cominciato a inizio 2019 con la scrittura della sceneggiatura per mano di Sebastian Alexandre, Claudia Bonsangue, Giorgio Leopardi, Caterina Peta, Simone Scardovi e Gabriele Teti, sei giovani, tra i 18 e 23 anni, aiutati da Alessandro Rossetti di Anac (Associazione nazionale autori cinematografici). Sono stati sempre loro a dirigere il film, con il coordinamento del regista Paolo Bianchini. Ma non solo la scrittura e la regia sono stati affidati alle ragazze e ai ragazzi, che sono studenti del Liceo artistico e professionale IIS via Sarandì. Guidati da tutor esperti, hanno curato anche i costumi, la scenografia, il trucco, il montaggio, il suono, il missaggio, la color correction e il conforming nell'ambito del Programma di alternanza Scuola Lavoro. Le ultime tre attività sono state realizzate negli studi dell'Istituto Luce - Cinecittà che ha messo a disposizione dei nostri giovani autori la tecnologia più avanzata e l'alta competenza e professionalità dei suoi tecnici.

I sottotitoli sono stati invece elaborati dagli studenti del Liceo Ninni Cassarà di Palermo, altri importanti protagonisti del progetto, che nei prossimi mesi tradurranno il film anche nella Lingua dei segni e produrranno un'audio guida per i non udenti. La trama è il risultato dell'intreccio di più racconti, ideati dai giovani autori. Protagonisti sono alcuni abitanti del Tufello, quartiere romano già set di "Ladri di Biciclette". Persone che di solito passano inosservate, o che si tende a evitare. Qui invece l'invisibilità diventa motivo di interesse e quelli che di solito vengono liquidati come "zingari" e "barboni", vengono avvicinati, guardati, capiti e accolti. Un bambino proveniente da centro città che si perde in periferia e incontra nuovi amici, un senzatetto aiutato da ragazzini rom che vivono in un'auto, una ragazza con un passato complicato, due giovani che per arrangiarsi compiono piccoli furti e un amore complicato tra una giovane rom e un poliziotto.

Il progetto è stato accolto con favore da molti personaggi del cinema, dello spettacolo e della cultura. L'attore Enzo Staiola, il bambino nella pellicola di Vittorio De Sica, ha partecipato al primo ciak, mentre ha già aderito, fin dalle prime fasi, il pluripremiato direttore della fotografia Luca Bigazzi, seguito poi dal cantautore Luca Barbarossa. In particolare quest’ultimo ha deciso di donare la sua canzone “Roma è de tutti” al film. «Siamo davvero felici di proiettare "Frammenti" ad Alice nella città - dichiara Paola Rota di Alveare Cinema - si tratta di un progetto corale, un incontro tra più menti, che ricostruisce il puzzle di un quartiere della periferia romana». Iniziativa realizzata nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso dal Miur e dal Mibact.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Frammenti", i