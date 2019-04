Addio a Roberta Haynes, recitò con Gary Cooper in “Samoa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’attrice statunitense, celebre per aver recitato al fianco dinel film esotico “Samoa” del 1953, è morta giovedì notte nella sua casa di Delray Beach, in Florida, all’età di 91 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato oggi dal figlio Jonathan Ward a The Hollywood Reporter. In quel film di grande successo (“Return to Paradise” era il titolo originale), diretto da Mark Robson e tratto da un romanzo di James Michener, Haynes interpreta una nativa di Matareva, nell’arcipelago delle isole Samoa, in Oceania, che ha una storia d’amore e poi un figlio con un girovago americano, Mister Morgan, impersonato da Cooper. Sempre nel 1953 Roberta Haynes recitò in due film western che sbancarono il botteghino: “Il suo onore gridava vendetta” (1953), diretto da Raoul Walsh con Rock Hudson, e “Le frontiere dei Sioux”, del regista Fred F. Sears con Philip Carey. Con i suoi capelli scuri, gli occhi neri e la pelle olivastra, Haynes spesso ha recitato in ruoli di donne messicane, native americane o polinesiane. Tra le sue pellicole anche “Tua per la vita” (1955) e “I filibustieri dei mari del Sud” (1957). Negli anni ‘60 apparve in numerosi telefilm e più sporadicamente al cinema, di cui si ricorda di quel periodo la pellicola “Senza un attimo di tregua” (1967).