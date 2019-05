Batman al cinema, per il ruolo probabile Robert Pattinson

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo rumors, insistenti voci di corridoio, liste dei candidati più probabili, sembra finalmente arrivata l’ora dell’ufficialità per la notizia sul prossimo attore che interpreterànel film di Matt Reeves.è infatti in trattative avanzate per il ruolo. Non è ancora cosa fatta, tuttavia si attende l’arrivo dell’annuncio ufficiale a breve.L’attore, dopo il celebre ruolo di Edward Cullen nella saga cinematografica di “Twilight”, si è recentemente distinto nella scena cinematografica d’autore. Robert Pattinson sarà presente anche in “The Lighthouse” di Robert Eggers, atteso in questi giorni al Festival di Cannes, e parteciperà al prossimo film di Christopher Nolan. “The Batman” di Matt Reeves, invece, è fissato per il debutto a giugno 2021, sempre che il progetto già travagliato (abbandonato dal precedente attore-regista designato, Ben Affleck, e riscritto da zero) non subisca ulteriori ritardi. Intanto, si attende l’ufficialità del volto mascherato del protagonista.