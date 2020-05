De Niro ancora contro Trump: «Vuole solo essere rieletto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Trump vuole solo essere rieletto, non gli importa di quanta gente muore. E le persone di cui finge di preoccuparsi, sono quelle che disprezza di più». Cosìin un’intervista alla Bbc, durante la quale ha attaccato duramente Donald Trump per la gestione della pandemia negli Stati Uniti. «È spaventoso -ha detto l’attore americano- perché la gente è imbarazzata, allibita da quello che sta facendo questa persona (Trump, ndr). Ma quello che mi preoccupa è che nessuno possa fare o dire nulla».Robert De Niro ha poi parlato all’emittente della vita a New York durante l’emergenza Coronavirus. «È stato davvero strano, perché New York è come una città fantasma. È surreale, vedere che anche altre grandi città del mondo sono nella stessa situazione. È come un film di fantascienza ma questo è reale», ha spiegato l’attore. De Niro ha avuto invece parole di elogio per il Governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo. «Cuomo sta facendo un ottimo lavoro -ha detto De Niro- sta facendo quello che dovrebbe fare Trump e che invece non fa».