Dall'11 al 22 dicembre il Museo interattivo del cinema a Milano presenta “100 anni di Rita Hayworth”

A cento anni dalla nascita di una delle più belle e seducenti attrici della storia del cinema, il MIC - Museo Interattivo del Cinema, Fondazione Cineteca Italiana presenta a Milano

dall'11 al 22 dicembre. La Dea dell’amore (nata a New York il 17 ottobre 1918 e morta il 14 maggio 1987) verrà celebrata attraverso 12 titoli ripercorrendo la sua carriera segnata da importanti collaborazioni con registi quali Charles Vidor (Gilda, Fascino, Gli amori di Carmen, Seduzione), Orson Welles (La signora di Shangai), Howard Hawks (Avventurieri dell'aria) e altri ancora, che l’hanno consacrata diva indiscussa dell’epoca d’oro del cinema e della stagione hollywoodiana.



Si comincia martedì 11 dicembre alle 17.00 con

La signora di Shanghai

di Orson Welles: a New York un marinaio irlandese salva una bellissima donna da un’aggressione. Il marito di lei, noto avvocato, decide di assumerlo sul loro yacht in partenza per il Sud. L’atmosfera a bordo non è delle migliori, e il nuovo dipendente viene ben presto coinvolto in affari poco puliti. Mercoledì 12 dicembre alle 15.00

Angeli del peccato

di Ben Hecht: un uomo disperato viene scambiato per un miliardario sprovveduto e invitato a un tavolo da gioco da un poco di buono di nome O'Brien, cercherà di vincere tutto per riscattarsi con l'aiuto di una bellissima donna. Sempre mercoledì alle 17

Sangue e arena

di Rouben Mamoulian: Juan Galliardo è figlio d'arte, nel senso che sceglie, malgrado l'opposizione materna, di essere torero come suo padre. Divenuto celebre e ricco e sposata la donna del suo cuore, incappa nella seduzione di un'avventuriera d'alto bordo, Donna Sol. Il programma completo su www.cinetecamilano.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“100 anni di Rita Hayworth”