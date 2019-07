© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un osservatorio sulle migliori scoperte del Cinema Italiano. È l’, che nell’ambito delle opere Prime e Seconde presenta una serata d’eccezione, in compagnia di protagonisti del panorama cinematografico, riconfermandosi come Laboratorio di Cinema contemporaneo, sempre più internazionale. Si parte domenica 7 luglio con il secondo film da regista della già apprezzata attrice internazionale, “Euforia”, il delicato e coinvolgente racconto sulla storia di due fratelli caratterialmente opposti, che si ritrovano vicini in un momento difficile. I protagonisti, interpretati da Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea vivono un’altalena di emozioni, cercando di ristabilire quel rapporto fraterno indissolubile, nonostante la vita li abbia portanti ad intraprendere strade e scelte diverse.Nel cast anche le attrici Isabella Ferrari e Valentina Cervi. In occasione della proiezione l’attoresarà presente nella grande Sala Arena Groupama sull’Isola Tiberina, insieme alla produttrice Viola Prestieri per introdurre il film al pubblico. A condurre la serata sarà l’attrice Antonella Salvucci che salirà sul palco alle 21.30 per presentare gli ospiti, tra cui il critico cinematografico Marco Spagnoli, che intervisterà l’attore Riccardo Scamarcio.