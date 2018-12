Registi, attori, amici al teatro Argentina per ricordare Bernardo Bertolucci

Arriveranno da tutto il mondo, per ricordare Bernardo Bertolucci. Sono decine gli ospiti, tra star nazionali e internazionali - registi, attori, amici, collaboratori - che hanno accompagnato la lunga carriera di Bertolucci, che giovedì saliranno sul palcoscenico del Teatro Argentina, alternandosi ai numerosissimi contributi video di grandi personalità che pur non potendo essere presenti, hanno voluto trasmettere la loro testimonianza.



La serata - aperta al pubblico con inizio alle 20.30 - è organizzata dalla moglie Clare Peploe e dagli amici Francesco Siciliano, Jacopo Quadri e Giovanni Mastrangelo, in collaborazione con il Teatro di Roma-Teatro Nazionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA