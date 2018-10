"Red Zone", Mark Wahlberg nel ruolo di un agente con una missione impossibile

Il regista di "Battleship" torna al cinema con un’adrenalinica spy story con Mark Wahlberg: "Red Zone – 22 miglia di fuoco", un action thriller potente e spettacolare, che tiene incollato allo schermo lo spettatore. Dal 15 novembre al cinema.



Mark Wahlberg è un agente speciale dei servizi segreti con una missione letale e pericolosa: dovrà proteggere un informatore a conoscenza di segreti che potrebbero sventare attacchi terroristici di portata catastrofica.

Insieme alla sua squadra lo scorterà per 22 miglia, in una corsa contro il tempo per portarlo fuori dal paese.

Durante il viaggio dovrà scontrarsi contro squadre d’assalto e nemici armati pronti a tutto.

