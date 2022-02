Presentato a Roma "Red", il nuovo film Disney e Pixar: «Siamo finalmente pronti ad accettare le nostre imperfezioni»

Sabato 26 Febbraio 2022, 14:50

La regista premio Oscars Domee Shi, e la produttrice Lindsey Collins, hanno presentato a Roma “Red”, il nuovo lungometraggio originale Disney e Pixar, in streaming in esclusiva su Disney+ dall’11 marzo per tutti gli abbonati. Red vede protagonista Meilin Lee, una tredicenne sicura di sé e un po’ maldestra, con un solido gruppo di amiche, ottimi voti a scuola e un rapporto con la sua famiglia migliore rispetto alla media. Meilin, soprannominata Mei dalle sue amiche, ha tutte le ragioni per aspettarsi un roseo futuro nella sua carriera come studentessa delle medie. Il rapporto tra madre e figlia riveste un ruolo centrale in Red ed è una tematica a cui la regista tiene molto. Shi, che aveva diretto il cortometraggio Pixar del 2018 Bao, afferma che quando le è stato chiesto come mai il piccolo raviolo protagonista del corto fosse maschio, la sua risposta è stata profetica, anche se in quel momento non lo sapeva ancora. (Servizio a cura di Eva Carducci)