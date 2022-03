Una ragazzina di 13 anni, le sue passioni, il conflitto con la mamma e la sorprendente trasformazione in un panda rosso che la coglie quando è in preda alle emozioni: da oggi sbarca sulla piattaforma Disney + ”Red”, il nuovo cartoon Disney-Pixar diretto dalla regista premio Oscar Domee Shi, unica donna a dirigere da sola (le altre erano affiancate da un uomo) un film della storica casa di animazione. Cino-canadese, 33 anni, Domee aveva vinto la statuetta nel 2019 per il corto animato ”Bao”. E ora, per questo suo debutto nel lungometraggio, ha dato fondo ai ricordi personali e attinto alle influenze cinematografiche e letterarie a cavallo tra due culture, quella occidentale e quella orientale, che hanno contrassegnato la sua formazione: Kafka, Wes Anderson, le anime giapponesi, Dottor Jekyll e Mister Hyde, Sailor Moon.

TRASFORMAZIONE. «Anch’io, come la protagonista del mio film, da dolescente ero imbranata, un po’ nerd e condividevo ogni cosa con le mie amiche del cuore», spiega la regista, «a 13 anni ho avuto un cambiamento totale: da brava bambina che prendeva bei voti a scuola sono diventata ribelle e ho cominciato a rispondere a mia madre che mi avrebbe voluta perfetta». Unica differenza con la protagonista del film: «Non ero, come lei, ossessionata dalle boy band, ma ero pazza di Harry Potter». E perché immaginare che la ragazzina si trasformi, quando è in preda alle emozioni forti, in un gigantesco panda rosso? «Perché il rosso è il colore legato ai sentimenti forti di un’adolescente: rabbia, imbarazzo, innaomramento per un compagno di scuola. E poi il panda è un animale molto carino. Ho sempre amato le storie che parlano di trasformazione».

DONNE. Domee è la prima donna a dirigere un cartoon Disney-Pixar. «Tutti i settori dell’animazione a lungo sono stati guidati dagli uomini», afferma, «ma oggi c'è sempre maggiore apertura verso sguardi diversi e sempre più ragazze si interessano ai cartoon». Aggiunge la produttrice Lindsey Collins: «Domee è coraggiosa, non è mai stata intimidita, ha aperto le porte. Il pubblico deve prepararsi a vedere tanti altri film Pixar diretti da donne».

DOPPIATORI. Tra i doppiatori italiani di ”Red” spiccano Ambra Angiolini, Sabrina Impacciatore, Federico Russo, Marco Maccarini, Hell Raton, Baltimora, Karakaz, Versailles e Moonryde.