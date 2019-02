Rami Malek in pole position per il ruolo del "cattivo" nel nuovo James Bond

Ultimo aggiornamento: 20:34

Rami Malek è in pole position per il ruolo del “cattivo” nel prossimo film di James Bond. L’attore del momento, Oscar per la migliore interpretazione con Bohemian Rhapsody, sarebbe infatti in «trattative finali» - secondo il sito Collider - con la produzione. Le precedenti riserve, dovute al contemporaneo set per la serie Mr. Robot, sarebbero infatti cadute, e un accordo sarebbe dietro l’angolo. Non ci sono ancora dettagli, ma sembra che si tratti del ruolo principale del villain, un cieco mediorientale.Il nuovo James Bond, ancora con James Craig nel ruolo di protagonista, conferma anche Lea Seydoux, che torna nella parte della psicologa Madeleine Swann. Torneranno anche Naomie Harris, Ben Whishaw e Ralph Fiennes. La produzione cerca due nuove attrici: il regista Cary Fukunaga, ingaggiato dopo la dipartita di Danny Boyle, vorrebbe Lupita Nyong’o in un ruolo chiave. Tra le parti da coprire, una nuova agente dell’MI6 e una complice di James Bond.Mancano ormai poche settimane all'inizio delle riprese. La data di uscita nelle sale prevista per il venticinquesimo 007 è l'8 aprile del 2020.