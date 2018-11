Nelle sale arriva Ralph Spacca Internet, il cartone Disney con la voce di Salvatore Aranzulla

In occasione dell’uscita in sala il 1 gennaio di “Ralph Spacca Internet” Disney Italia ha organizzato un’attività stampa singolare, coinvolgendo gli esponenti del mondo cibernetico tra cui Salvatore Aranzulla, l’alter ego involontario di uno dei personaggi del film, il Signor “Le so tutte”. Ralph torna dopo sei anni al fianco di Vanellope, la sua fedele amica. Lasciato il mondo delle sale giochi arrivano nello sconfinato mondo del web, alla scoperta (e quasi distruzione) di internet.



Ne parlano tre star del web italiano: Salvatore Aranzulla, che spiega le mille strane domande a cui è chiamato a dare risposta. Da ragazzo si è inventato un lavoro che non c’era e con il suo sito ha salvato milioni di italiani dalle sabbie mobili 2.0, fornendo soluzioni ai problemi più disparati, compresa la risoluzione quello di “Come si accende internet?”.



Ma c'è chi come Favij non pensava che si potessero fare soldi giocando ai games su Youtube e invece eccolo al cinema, come LaSabriGamer che spiega come allontana gli haters: «I loro commenti mi entrano in un orecchio ed escono dall'altro in pochi attimi, poi però li banno tutti». © RIPRODUZIONE RISERVATA