Premio Giulietta Masina, vince Milena Vukotic: il 27 dicembre la premiazione

La seconda edizione del premio dedicato a Giulietta Masina verrà assegnato all'attrice Milena Vukotic. Nell’edizione passata era stata Anna Foglietta ad aggiudicarsi il premio ideato da Pascal La Delfa in onore alla Masina, proprio nell’anno del centenario della sua nascita. Il tutto nella meravigliosa cornice della Casa del Cinema di Roma.

La manifestazione sarà arricchita dal “concorso Gelsomina”: un concorso per monologhi per giovani attrici, in memoria della straordinaria performance della Masina nel film Premio Oscar “La Strada”. La premiazione si terrà il 27 dicembre 2021, alle ore 18.30 presso la Casa del Cinema di Roma.

