Porto Santo Stefano, dal 25 al 28 luglio il Pop Corn Festival del Corto: Haber e Serraiocco per l'apertura

Saranno Alessandro Haber e Sara Serraiocco a inaugurare il 25 luglio alle 21 la terza edizione del Pop Corn Festival del Corto a Porto Santo Stefano in località Monte Argentario (Grosseto). Sul maxischermo sul mare installato al piazzale dei Rioni la proiezione del film «In viaggio con Adele» del regista toscano Alessandro Capitani inaugurerà il festival in programma fino al 28 luglio. Alla fine della proiezione si terrà un incontro con gli attori del film, il regista, il critico cinematografico Giovanni Bogani, il direttore del Sudestival Michele Suma, con Andrea Dianetti, attore romano a moderare l'incontro. L'iniziativa, organizzata dall'associazione Argentario Art day, in collaborazione con il Comune di Monte Argentario, è diretta da Francesca Castriconi, e propone quattro serate di proiezioni tra ospiti, registi e attori.



Nel film di Capitani la protagonista Sara Serraiocco che interpreta Adele, una ragazza speciale, libera da freni e inibizioni, indossa solo un pigiama rosa con le orecchie da coniglio, non si separa mai da un gatto immaginario e colora il suo mondo di Post-it, dove scrive tutto quello che le passa per la testa. Cinico e ipocondriaco, Aldo (Alessandro Haber) è un attore di teatro che, appoggiato da Carla (Isabella Ferrari) - sua agente, amica e occasionale compagna di letto - si trova alla vigilia della sua ultima grande opportunità nel mondo del cinema. L' improvvisa morte della mamma di Adele sconvolge i piani di Aldo che scopre solo ora di essere il papà della ragazza.

