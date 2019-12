Pino Insegno premiato a Venezia con il Leone d'oro per meriti professionali

Ultimo aggiornamento: 18:22

per meriti professionali a, consegnato a, nello storico Palazzo della Regione Veneta. All'attore, conduttore e doppiatore delle più grandi star internazionali è andato il prestigioso riconoscimento, insieme al presidente del Coni Giovanni Malagò, al presidente del Comitato paralimpico Luca Pancalli, agli allenatori di calcio Marcello Lippi e Massimiliano Allegri.«È bello quando si accorgono di tutto quello che stai facendo, del lavoro certosino fatto nel teatro, nel doppiaggio, nella televisione, nella comunicazione... è bello avere questa considerazione a 360 gradi», ha dichiarato Insegno che, visibilmente commosso, ha aggiunto: «Non è un premio alla carriera perché non ho finito, ma ho finito di iniziare - ha spiegato - questo è un premio 'largo', che mi rende orgoglioso per tanti motivi».Tra i premiati anche l'attrice (e moglie di Pino Insegno) Alessia Navarro, Leone D'Argento per il teatro. «Sono davvero emozionata - ha commentato - perché il premio è prestigiosissimo e mi fa molto piacere perché il lavoro in teatro si svolge spesso nel buio delle sale e non è facile arrivare ad avere considerazioni importanti. Sono ancora più contenta nel sapere che il mio lavoro a teatro sia arrivato e riconosciuto».