© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercoledì 6 febbraio alle ore 20.30 presso il “Blah Blah” di Torino verrà presentata la seconda edizione del Pigneto Film Festival, in programma nello storico quartiere romano dal 30 giugno al 6 luglio. Si tratta del primo festival cinematografico in cui 5 filmmaker stranieri hanno 144 ore per immaginare e realizzare un prodotto audiovisivo, utilizzando solo «materie prime» di uno dei quartieri più eccentrici e vivi di Roma.Il tema su cui sviluppare i propri prodotti è svelato, solo, all’arrivo dei registi a cui è, inoltre, affidato un brano da inserire all’interno del corto, di artisti gestiti e consigliati dall’agenzia di booking Eretico Booking. L’edizione zero della rassegna è andata in scena a giugno scorso, applaudita dal pubblico e dalla stampa. Il progetto promuove un’idea di cultura che genera riqualificazione, innovazione e network con progetti simili. Gli organizzatori del Festival, per presentare il format, stanno realizzando un tour nelle principali città italiane: Torino, Milano, Bologna, Matera, Napoli e Palermo. Città che accoglieranno i video realizzati nell’edizione 2018 con la presenza in sala degli attori protagonisti del Festival.