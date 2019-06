A Pedro Almodóvar il Leone d'oro alla carriera di Venezia: «Sarà la mia mascotte insieme ai due gatti con cui vivo»

Pedro Almodóvar ha conquistato il Leone d'oro alla Carriera della 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia in programma dal 28 agosto al 7 settembre. «Sono molto emozionato e onorato - ha affermato Pedro Almodóvar - per il regalo di questo Leone d'oro. Ho bellissimi ricordi della Mostra di Venezia. Il mio debutto internazionale ha avuto luogo lì nel 1983 con “ L'indiscreto fascino del peccato ” . Era la prima volta che uno dei miei film viaggiava fuori dalla Spagna. È stato il mio battesimo internazionale ed è stata una meravigliosa esperienza, come lo è stata il mio ritorno con “ Donne sull'orlo di una crisi di nervi ” nel 1988. Questo Leone diventerà la mia mascotte, insieme ai due gatti con cui vivo. Grazie dal profondo del cuore per questo premio © RIPRODUZIONE RISERVATA