sarà l’ospite d’onore di ITTV, il primo festival italiano della televisione che si terrà giovedì 19 settembre a Los Angeles, tre giorni prima della cerimonia degli Emmy. Il regista e creatore di The New Pope sarà premiato con HAND... the Winner is, creazione dell’artista italiano Fidia Falaschetti. «Sorrentino è l’emblema di quello che il nostro festival vuole significare - dice Valentina Martelli, fondatrice del festival con Francesca Scorcucchi e Cristina Scognamillo - un premio Oscar che, all’apice della sua carriera cinematografica, ha capito l’importanza del linguaggio televisivo contemporaneo e ha creato un progetto innovativo come The Young Pope e ora il suo seguito The New Pope». Il trailer di The New Pope (serie Sky - HBO - Canal+) sarà presentato in anteprima USA insieme alle più importanti novità della produzione italiana. Da Sky arrivano anche la quarta stagione di Gomorra, la novità ZeroZeroZero, di Stefano Sollima, dal romanzo di Roberto Saviano, 1994, con Stefano Accorsi e Miriam Leone e Petra la produzione Sky e Cattleya con Paola Cortellesi diretta da Maria Sole Tognazzi.