Oscar, è polemica per i premi fuori diretta annunciati da Academy

È un insulto. Hollywood si rivolta contro Academy dopo la decisione di premiare alcune categorie fuori diretta per motivi di tempo. Come annunciato qualche giorno fa le categorie che saranno premiate off air durante la 91ma cerimonia degli Oscar saranno miglior fotografia, montaggio, trucco e acconciature e live-action short. In una lettera inviata all’organizzazione del premio più importante del cinema e firmata tra gli altri da Alfonso Cuaron, Christopher Nolan, Guillermo del Toro, George Clooney, Brad Pitt, Robert De Niro, Elizabeth Banks, si chiede di riconsiderare la decisione. «Non si tratta niente altro che di un insulto - si legge - a coloro che hanno dedicato la vita e la passione alla professione».La decisione di premiare alcune categorie “off-air” è stata annunciata lo scorso agosto con lo scopo di contenere la durata dello show nelle tre ore. Per il futuro dalle quattro alle sei categorie a rotazione saranno premiate fuori trasmissione. Gli Oscar si terranno il 24 febbraio e per la seconda volta nella storia non avranno un presentatore.