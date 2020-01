Oscar 2020, ecco le nomination: 11 candidature per Joker, Scorsese e Tarantino i favoriti

Il prossimo 9 febbario il Dolby Theatre di Hollywood ospiterà la cerimonia di premiazione degli Oscar 2020. Oggi l'Academy ha reso note le nomination di film, registi e attori candidati a una statuetta. Tante conferme e qualche piccola sorpresa: "Joker" di Todd Phillips è candidato a ben 11 statuette, fra cui quella di miglior film, miglior regia e miglior attore protagonista con Joaquin Phoenix. Grandi probababilità di successo anche per "C'era una volta... a Holywood" di Quentin Tarantino e per "The Irishman" di Martin Scorsese, con 10 e 9 nomination a testa. Molto accreditato anche "1917" di Sam Mendes con le sue 10 nomination. Un po' di sorpresa, invece, per l'assenza di Robert De Niro fra i nominati per l'Oscar da miglior attore protagonista in "The Irishman". Di seguito tutte le nomination degli Oscar 2020.

1917The IrishmanPiccole donneJojo RabbitJokerStoria di un matrimonioC’era una volta… a HollywoodParasiteLe Mans 66 – La grande sfida

Miglior regia

Martin Scorsese - The Irishman

Sam Mendes - 1917

Quentin Tarantino - C’era una volta… a Hollywood

Bon Joon Ho - Parasite

Todd Phillips - Joker

Miglior attore protagonista

Joaquin Phoenix - Joker

Adam Driver - Storia di un matrimonio

Leonardo DiCaprio - C’era una volta… a Hollywood

Jonathan Pryce - I due papi

Antonio Banderas - Dolor y Gloria

Miglior attrice protagonista

Scarlett Johansson - Storia di un matrimonio

Saorsie Ronan - Piccole donne

Charlize Theron - Bombshell

Renee Zellweger - Judy

Cynthia Erivo - Harriett



Tom Hanks - Un amico straordinarioAnthony Hopkins - I due papiAl Pacino - The IrishmanJoe Pesci - The IrishmanBrad Pitt - C’era una volta… a Hollywood

Miglior attrice non protagonista

Laura Dern - Storia di un matrimonio

Scarlett Johansson - Jojo Rabbit

Margot Robbie - Bombshell

Kathy Bathes - Richard Jewell

Florence Pugh - Piccole donne

Miglior sceneggiatura originale

C’era una volta… a Hollywood

Storia di un matrimonio

Parasite

Cena con delitto – Knives Out

1917

Miglior sceneggiatura non originale

Jojo Rabbit

Joker

Piccole donne

The Irishman

I due papi

Miglior film di animazione

Dov’è il mio corpo?

Klaus

Dragon Trainer – Il mondo nascosto

Toy Story 4

Missing Link

Migliore film straniero

Les Misérables (Francia)

Honeyland (Macedonia del Nord)

Corpus Christi (Polonia)

Parasite (Corea del Sud)

Dolor y Gloria (Spagna)

Miglior documentario

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Miglior cortometraggio documentario

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (Id You’re a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Miglior cortometraggio

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbor’s Widow

Saria

A Sister

Miglior cortometraggio animato

Dcera

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Migliore colonna sonora

Joker

Piccole Donne

Storia di un matrimonio

1917

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Migliore canzone originale

“I’m standing With You” da Atto di fede

“Into the Unknown” da Frozen II – Il segreto di Arendelle

“Stand Up” da Harriet

“(I’m Gonna) Love Me Again” da Rocketman

“I Can’t Let You Throw Yourself Away” da Toy Story 4

Miglior fotografia

1917

C’era una volta… a Hollywood

Joker

The Irishman

The Lighthouse

Miglior effetti speciali (“visual effects”)

Avengers: Endgame

The Irishman

Il re leone

1917

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Miglior trucco e acconciature

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent – Signora del Male

1917

Migliore scenografia

The Irishman

1917

C’era una volta… a Hollywood

Parasite

Jojo Rabbit

Migliori costumi

Joker

Piccole donne

C’era una volta… a Hollywood

The Irishman

Jojo Rabbit

Miglior montaggio

Le Mans 66 – La grande sfida

The Irishman

Parasite

Jojo Rabbit

Joker

Miglior sonoro (“sound editing”)

1917

Le Mans 66 – La grande sfida

Joker

C’era una volta… a Hollywood

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Miglior montaggio sonoro (“sound mixing”)

1917

Le Mans 66 – La grande sfida

Joker

C’era una volta… a Hollywood

Ad Astra

Ultimo aggiornamento: 15:16

