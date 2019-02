Oscar 2019, Spike Lee infiamma la platea: «Le elezioni sono vicine»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Applausi e standing ovation per Spike Lee, che infiamma la platea degli Oscar. Ricevendo il premio per la migliore sceneggiatura non originale per lacKkKlansman, il regista afroamericano ha detto: «le elezioni 2020 sono dietro l'angolo, ricordiamocelo, possiamo fare una scelta di amore e non di odio». Spike Lee ha ringraziato la nonna e «sua nonna che era stata una schiava. Rendo omaggio a lei e ai nostri antenati, grazie al loro sacrificio siamo qui, grazie per aver costruito il Paese e sopportato il genocidio dei nativi».