Oscar 2019, tutti i vincitori dei premi alla 91esima edizione

Oscar 2019, diretta: Regina King vince il premio per la miglior attrice non protagonista

Oscar 2019, i look da Lady Gaga a Jennifer Lopez: le nostre pagelle



Migliori costumi

Oscar migliori costumi a Ruth Carter per Black Panther. Il mondo del cinema si è riunito al Dolby Theatre di Los Angeles per la 91esima edizione degli Academy Awards, gli Oscar del cinema 2019. Ecco tutti i vincitori:Migliori costumiOscar migliori costumi a Ruth Carter per Black Panther.

Miglior trucco

Greg Cannom, Kate Biscoe e Patricia DeHaney per Vice - L'uomo nell'ombra di Adam McKay.



Miglior documentario

Free Solo di Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin



Miglior attrice non protagonista

Regina King ritira la prima statuetta per attrice non protagonista per il film "Se la strada potesse parlare".

© RIPRODUZIONE RISERVATA