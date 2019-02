Oscar 2019, tutte le nomination: ecco i film in gara

Ultimo aggiornamento: 02:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal favorito "Roma" di Alfonso Cuaron e Rami Malek in pole position per il premio al miglior attore. Ecco le nomination agli Oscar 2019 Miglior FilmBlack PantherBohemian RhapsodyLa favoritaRomaGreen BookA Star Is BornViceBlacKkKlansmanMiglior attore protagonistaChristian Bale per ViceBradley Cooper per A Star Is BornViggo Mortensen per Green BookWillem Dafoe per Van GoghRami Malek per Bohemian RhapsodyMiglior attrice protagonistaOlivia Colman per La favoritaLady Gaga per A Star Is BornGlenn Close per The WifeYalitza Aparicio per RomaMelissa McCartney per Copia originaleMiglior regiaBlacKkKlansmanCold WarLa favoritaRomaViceMiglior attore non protagonistaMahershala Ali per Green BookAdam Driver per BlacKkKlansmanSam Elliott per A Star Is BornRichard E. Grant per Copia originaleSam Rockwell per ViceMiglior attrice non protagonistaAmy Adams per ViceMarina de Tavira per RomaRegina King per Se la strada potesse parlareEmma Stone per La favoritaRachel Weisz La favoritaMiglior film stranieroCapernaumCold WarNever Look AwayRomaShopliftersMiglior cartone animatoIncredibles 2Isle Of DogsMiraiRalph Breaks the InternetSpider-Man: Into the Spider-VerseMiglior sceneggiatura non originaleThe Ballad Of Buster ScruggsBlacKkKlansmanCan You Ever Forgive Me?If Beale Street Could TalkA Star Is BornMiglior sceneggiatura originaleThe FavouriteFirst ReformedGreen BookRomaViceMigliori costumiThe Ballad of Buster ScruggsBlack PantherThe FavouriteMary Poppins ReturnsMary Queen of ScotsMiglior fotografiaCold WarThe FavouriteNever Look AwayRomaA Star Is BornMiglior truccoBorderMary Queen of ScotsViceMiglior scenografiaBlack PantherThe FavouriteFirst ManMary Poppins ReturnsRomaMiglior montaggioBlacKkKlansmanBohemian RhapsodyThe FavouriteGreen BookViceMiglior documentarioFree SoloHale CountyMinding the GapOf Fathers and SonsRBGMiglior effetti visiviAvengers: Infinity WarChristopher RobinFirst ManReady Player OneSolo: A Star Wars StoryMiglior montaggio sonoroBlack PantherBohemian RhapsodyFirst ManA Quiet PlaceRomaMiglior SonoroBlack PantherBohemian RhapsodyFirst ManRomaA Star Is BornMiglior canzoneAll The Stars, Black PantherI’ll Fight, RBGThe Place Where Lost Things Go, MPRShallow, A Star Is BornWhen A Cowboy Trades His Spurs for Wings, Buster ScruggsMiglior colonna sonoraBlacKkKlansmanBlack PantherIf Beale Street Could TalkIsle of DogsMary Poppins Returns