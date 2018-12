“Omaggio a Vincenzo Cerami”: mercoledì alla Casa del Cinema di Roma

L’

Omaggio a Vincenzo Cerami

mercoledì 5 dicembre chiuderà la quindicesima edizione di Percorsi di Cinema – rassegna nata nel 2004 da un’idea di Alessandro Rossetti e Massimo Sani e organizzata dall’Associazione nazionale autori cinematografici – alla Casa del Cinema di Roma, con la proiezione del film

Salto nel vuoto

di Marco Bellocchio. A seguire un incontro per ricordare la figura e l’opera del grande sceneggiatore al quale parteciperanno Nicola Piovani, Paolo Repetti, Roberto Perpignani, Giuseppe Di Piazza.

In Italia, i grandi sceneggiatori affiancarono, se non addirittura trainarono, il lavoro dei maestri del nostro cinema. Il loro lavoro fu una delle chiavi del successo del cinema Italiano nel mondo

osserva Francesco Ranieri Martinotti presidente dell’ Anac - Quest’ anno abbiamo voluto porre l’accento sull’arte della scrittura cinematografica italiana. In particolare ci è sembrato doveroso dedicare l’appuntamento a Vincenzo Cerami, uno dei nostri autori più importanti, il cui ruolo nella storia del cinema italiano più recente non è stato ancora sufficientemente valorizzato

Il critico Raffaele Meale, curatore della rassegna, scegliendo all'interno della vasta filmografia di Cerami, ha voluto riproporre

Salto nel vuoto

diretto da Marco Bellocchio nel 1980. Presentato in concorso al 33º Festival di Cannes, ottenne il premio per la migliore interpretazione femminile a Anouk Aimée e per quella maschile a Michel Piccoli. La sceneggiatura firmata da Cerami e dallo stesso regista insieme a Piero Natoli valorizza in pieno la poetica di Bellocchio, lavorando sulla follia montante all'interno del nucleo familiare, sul desiderio di un'evasione impossibile, sulla casa come spazio labirintico e sulla disgregazione dell'Io.

