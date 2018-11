Morto il regista inglese Nicolas Roeg che fece recitare Mick Jagger e interpretare un alieno a David Bowie

All'età di 90 anni è morto il regista inglese Nicolas Roeg, cineasta di culto che fece interpretare un alieno a David Bowie e recitare Mick Jagger. L'annuncio della scomparsa è stato dato alla Bbc dal figlio Nicolas Roeg Jr. Era nato a Londra il 15 agosto 1928. Operatore di grande talento, abile nel creare atmosfere sospese e tagli di luce insoliti e mozzafiato, Roeg è stato fautore di un cinema in cui il fantastico scaturisce sia dalle scelte stilistiche che dalla collocazione dei personaggi in situazioni inconsuete.



Roeg ha toccato il vertice creativo con i suoi film degli anni Settanta: «Sadismo» (1970), che esplora le relazioni tra Chas, un giovane criminale in fuga e Turner (interpretato da Mick Jagger) un cantante affermato con due amanti bisessuali; «L'inizio del cammino» (1971), storia di una ragazza e del giovane fratello abbandonati nel deserto australiano; «A Venezia... un dicembre rosso shocking» (1973), che ottenne ben otto candidature ai Bafta Awards; «L'uomo che cadde sulla terra» (1976), storia di un alieno (David Bowie) che giunge sul nostro pianeta per risolvere i problemi che minacciano di distruggere il suo ma finisce con l'assorbire i costumi e i vizi terrestri. Nel 1985 Roeg ha ottenuto il premio tecnico della giuria al Festival di Cannes per «Insignificance (La signora in bianco)» e nel 1999 il Bafta Award alla carriera.

