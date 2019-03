Nicolas Cage dopo 4 giorni manda a monte il quarto matrimonio: addio Erika Koike

Dura solo novantasei ore l’ultimo matrimonio di Nicolas Cage. Il premio Oscar ha chiesto l’annullamento quattro giorni dopo essersi unito alla sua compagna Erika Koike, costumista, secondo i documenti depositati presso il tribunale della contea di Clark, nel Nevada.

Cage si era sposato il 23 marzo all’interno del casinò Bellagio di Las Vegas. L’attore ha dichiarato che, qualora il tribunale rifiutasse la richiesta di annullamento, procederebbe al divorzio.



Si trattava del quarto matrimonio per la star di Hollywood. Inizialmente è stato sposato per sei anni – dal 1995 al 2001 - con l’attrice Patricia Arquette. Successivamente si è unito con Lisa Marie Presley nel 2002 alle isole Hawaii. Anche in quel caso durò poco, soltanto tre mesi. E’ stato poi sposato per dodici anni con la sua terza moglie, Alice Kim, una cameriera che lavorava in un ristorante da lui frequentato e dalla quale ha avuto anche un figlio nel 2005, Kal-El. Il matrimonio si è concluso con un divorzio nel 2016.

Il figlio ha anche debuttato lo scorso anno come doppiatore nel film “Teen Titans Go!”. Kal-El è il secondo figlio di Cage dopo Weston, nato nel 1990 con l’allora fidanzata Christina Fulton.

