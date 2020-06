© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nevia ha 17 anni, vive in un container, si dà da fare in un circo e aspira ad un futuro migliore: è la trama del film Nevia (dal 14 giugno in onda su SkyCinema e disponibile on demand), debutto alla regia di Nunzia De Stefano, napoletana, ex moglie di Matteo Garrone che in questa occasione figura come produttore. Ma è anche la storia autobiografica della stessa neo-regista che da ragazzina abitò per dieci anni nelle casette prefabbricate costruite dopo il terremoto del Belice, lavorò in un circo e imparò a sognare in grande: l’occasione gliela diede nel 2008 il ruolo di consulente sul set del film Gomorra di Garrone che diventò anche il suo compagno con cui la neo-regista ha continuato a lavorare.«No, e non ho mai nemmeno fatto la trapezista. Si tratta di una leggenda che m’insegue...Mi occupavo invece degli animali e montavo a cavallo. Il circo mi dava un’idea di fatica, gioia di vivere e libertà».«Senza dubbio ma è anche un racconto di formazione che assume una dimensione universale: parla infatti di una giovane donna che sfida un destino segnato e sogna un futuro diverso da quello che le riserva la sua condizione».«Sì, la sceneggiatura si è rivelata un lavoro lungo e complesso, quasi psicoanalitico».«Mi ha incoraggiato a buttare giù i ricordi della mia giovinezza, poi si è innamorato del copione e ha deciso di essere il produttore del film».«Matteo mi ha fatto capire quanto è complessa la preparazione di un film, il lavoro che c’è dietro ogni progetto».«Assolutamente no, già essere invitata alla Mostra mi pareva incredibile. Io avevo girato il film soltanto per esprimermi e non avevo aspettative».«Riuscire a fare il film. Per me, sempre dietro le quinte, si è trattato di una rivincita».«Certo, ero pronta a partire per i sopralluoghi prima che il lockdown bloccasse tutto. La mia strada è ormai il cinema. L’ho capito da grande ma non ho più dubbi».