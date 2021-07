Festival di Cannes 2021, Nanni Moretti in concorso con il film Tre Piani

Lunedì 12 Luglio 2021, 17:53

Undici minuti di applausi per Nanni Moretti: il film "Tre piani", unico italiano in concorso, ha ricevuto un'ovazione al Festival di Cannes 2021. Ad affiancarlo durante la proiezione anche i membri del cast, tra cui Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher e Adriano Giannini.

Dal romanzo omonimo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, il film in corsa per la Palma d'oro intreccia la storia di più personaggi che vivono, appunto, su tre diversi piani di uno stesso condominio. Unica differenza con la storia originale, quella di Nanni Moretti non è ambientata a Tel Aviv, ma a Roma.

Cannes, è il giorno di Nanni Moretti con "Tre piani": ma il film già divide la critica sulla Croisette

Applausi dunque per il regista, sebbene il film pare abbia già diviso la critica: c'è infatti chi sostiene che questo lungometraggio sia povero proprio di tutte quelle caratteristiche che hanno sempre contraddistinto le opere a firma Nanni Moretti. Ecco il video della notizia.