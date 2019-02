Nanni Moretti e un film su Salvini: «Sarebbe al di sopra delle mie forze»

Fare un film su Salvini sarebbe al di sopra delle mie forze

. Così risponde Nanni Moretti, a Le Monde, sulla possibilità di portare al cinema il ministro dell'Interno. Il cineasta italiano a Berlusconi ha dedicato Il Caimano del 2006. Moretti:

No, no, no e no, un film su Salvini non lo faccio. È stato già difficile farlo per Berlusconi. Fu una decisione dell'ultimo minuto, una sorta di sfida e di amore per il rischio, un doppio salto. Ma questo no, sarebbe al di sopra delle mie forze

.



Dice però Nanni, tornato al cinema con il documentario Santiago, Italia:

Temo che molti italiani siano ipnotizzati dall'immigrazione. È una paura che gli è stata pazientemente instillata dal leader della Lega Nord, Salvini

.

Questa gente che ha preso il potere in Italia si ritiene al di sopra delle leggi - continua il regista - Hanno dichiarato guerra alla magistratura. Hanno inoltre poca familiarità con la grammatica istituzionale e ogni individuo munito della minima competenza gli pare naturalmente sospetto. In questo senso c'è una continuità diretta con Berlusconi

.

