Nanni Moretti, "Caro Diario" 30 anni dopo fa il bis: nuovo giro in Vespa tra i quartieri di Roma

Dopo il grande successo del primo video, pubblicato lo scorso 15 agosto, Nanni Moretti concede il bis dell'episodio In Vespa di Caro Diario. La sua Monteverde, il Flaminio, il Lungotevere su Instagram in una assolata giornata finale di Agosto. In sottofondo stavolta non la canzone Didi di Cheb Khaled del film come chiedevano sul social i fan, ma Ederlezi brano popolare dei rom serbi in lingua romani di Goran Bregovic, presente nella colonna sonora di Il tempo dei gitani di Emir Kusturica.

Ultimo aggiornamento: 15:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA