“Gli ultimi giorni di Pompei” Remix: evento multimediale mercoledì 14 a Roma con Edison Studio e Dissonanzen

E' stato uno dei primi kolossal mai realizzati, con migliaia di attori coinvolti e il Vesuvio che erutta con effetti speciali e distrugge la città. Il film muto

celebre pellicola del 1913 di Eleuterio Ridolfidi si trasforma in evento multimediale al Teatro Palladium di Roma mercoledì 14 alle 20.30 per il 55° Festival Nuova Consonanza.Nell’anniversario dei loro 25ennali e per la prima volta insieme, Edison Studio e Dissonanzen, fra gli ensemble italiani più importanti nella scena contemporanea per l’elettroacustica, presentano

Pompei Last Days V-Remix

evento multimediale in cui musica dal vivo, elaborazione elettronica e rielaborazione video si intrecciano sulla proiezione.



Il film viene scomposto e ricomposto dal vivo da Andrea Pennisi (VJ Lapsus) in stretta connessione con la musica eseguita dall'ensemble Dissonanzen (flauto, tromba, pianoforte digitale e tastiere) e dal collettivo di compositori/esecutori Edison Studio mediante elettronica in tempo differito e live electronics. L’evento si rivolge non solo a chi si interessa di cinema, ma anche agli appassionati di musica elettronica e di colonne sonore, oltre a coloro che sono interessati all’elaborazione video. In questo senso gli effetti speciali dell’epoca si fondono con quelli odierni in una connessione a distanza di più di 100 anni. L’apporto di Edison Studio sarà quello di fondere la musica elettroacustica con la ricostruzione degli ambienti sonori del film e l’invenzione di dialoghi che riportano l’emozione della voce mancante normalmente nei film dei primi del Novecento. Inoltre, il suono degli strumentisti di Dissonanzen sarà elaborato dal vivo e spazializzato in surround.

“Gli ultimi giorni di Pompei”,