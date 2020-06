Johnny Mandel, scompare a 94 anni il compositore premio Oscar, autore di colonne sonore di oltre 50 film

Il musicista statunitense Johnny Mandel, tra i più celebri compositori e arrangiatori per il cinema e la musica leggera, vincitore nel 1966 dell'Oscar e del Grammy per la miglior canzone con

The Shadow of Your Smile

, è morto all'età di 94 anni, come riferisce l'edizione online di Variety.



La canzone doppiamente premiata fu la colonna sonora del film di Vincente Minnelli

Castelli di sabbia

(1965) con Richard Burton e Liz Taylor. Ha ricevuto una candidatura all'Oscar nella stessa categoria nel 1967 per la canzone

A Time for Love

(con il testo di Paul Francis Webster), inserita nel film

Vivi e lascia morire

(1966).



Mandel ha firmato anche la colonna sonora di

Mash

(1970), il cult movie di Robert Altman, poi ripresa anche per il telefilm. Nato come John Alfred Johnny Mandel a New York il 23 novembre 1925, era cugino del compositore Miles Goodman. Esordì nel 1944 collaborando con Joe Venuti, Boyd Raeburn, Jimmy Dorsey, Buddy Rich. Tra la fine degli anni '40 e i primi anni '50 lavorò con Bob Cooper, Elliot Lawrence, June Christy e Count Basie. Come arrangiatore Mandel ha collaborato con Frank Sinatra, Tony Bennett, Quincy Jones, Shirley Horn, Diana Krall, Barbra Streisand, Chet Baker, Peggy Lee, Anita ÒDay e David Sanborn. Nel 1981 ha vinto il Grammy Award per il miglior arrangiamento strumentale per la canzone

Velas

, composta da Quincy Jones, e nel 1991 per

Unforgettable

, composta da Irvin Gordon e portata al successo da Natalie Cole e precedentemente dal padre Nat King Cole. Nel 1992 ha ottenuto ancora il prestigioso riconoscimento per l'album di Shirley Horn

Herès to Life

.



Mandel ha composto la colonna sonora di oltre 50 tra film, tra cui

Tempo di guerra, tempo d'amore

di Arthur Hiller (1964),

Detectivès Story

di Jack Smight (1966),

Arrivano i russi, arrivano i russi

di Norman Jewison (1966),

Senza un attimo di tregua

di John Boorman (1967),

Dolce veleno

di Noel Black (1968),

Il pistolero di Dio

di Lee H. Katzin (1969),

Quel freddo giorno nel parco

di Robert Altman (1969),

Incredibile viaggio verso l'ignoto

di John Hough (1975),

I giorni impuri dello straniero

di Lewis John Carlino (1976),

Tutto accadde un venerdì

di Gary Nelson (1977),

Il segreto di Agatha Christie

di Michael Apted (1979),

Oltre il giardino

di Hal Ashby (1979),

Palla da golf

di Harold Ramis (1980),

Trappola mortale

di Sidney Lumet (1982) e

Il verdetto

sempre di Lumet (1982).



Numerosi i messaggi di cordoglio sui social network. Tra i primi il cantante Michael Bublé che su Twitter ha scritto:

Sono triste di apprendere che un mio eroe, Johnny Mandel, è morto. Era un genio, uno dei miei autori e arrangiatori preferiti

. Il cantante Michael Feinstein su Facebook ha scritto:

Se n'è andato un caro amico e uno straordinario compositore e arrangiatore, un talento geniale a tutto tondo. Il mondo non sarà mai più lo stesso senza il suo umorismo, la sua arguzia e la sua visione ironica della vita e della condizione umana. Era davvero impareggiabile. Lo celebriamo con la sua musica!

