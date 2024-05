Movie Icons, gli oggetti dai set del cinema in mostra alla Mole di Torino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In un'epoca nella quale la dimensione della virtualità sembrerebbe minacciare la fisicità dell'esistenza, una mostra sugli oggetti dei set, che potrebbe sembrare antistorica, in effetti mette in evidenza il sempre attuale potere evocativo delle cose. È per questo che s'inaugura oggi, presso la Mole Antonelliana di Torino, MOVIE ICONS. Oggetti dai set di Hollywood, la mostra curata da Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema, insieme al collezionista Luca Cableri, che ha fornito 117 oggetti tra i quali spiccano la piuma di Forrest Gump, le pistole di Pulp fiction, la pallottola di Matrix e la tuta del primo Batman. La mostra durerà fino al 13 gennaio 2025.IL FRUSTINO MANCANTE«Tutto è nato 15 anni fa, in occasione di un viaggio negli USA: dopo aver comprato quasi per caso la tuta di Armageddon, essendo un appassionato di Fantascienza, sono andato avanti senza quasi rendermene conto: soprattutto in periodo pandemico, quando avevo più tempo», ci ha detto Luca Cableri. «Le scelte iniziali hanno assecondato i miei gusti personali, poi sono andato alla ricerca degli oggetti iconici, già con l'idea di mettere su una mostra che facesse cultura. Questi oggetti, infatti, non sono dei semplici utensili, bensì delle opere d'arte, vista la loro genesi artigianale e il loro valore estetico». Il panorama è ampio, comprendendo tutto il cinema americano degli ultimi 40 anni, ma «una cosa che ancora non sono riuscito ad avere è il frustino di Indiana Jones!» , ha concluso ridendo.OGGETTI DA OSCARIn occasione della presentazione, ieri sono intervenuti i tre volte premi Oscar per la scenografia Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, che hanno tenuto una masterclass e poi ricevuto il premio Stella della Mole. «Gli oggetti non sono dei soprammobili, spesso il regista prende spunto da loro per delineare meglio un personaggio. Sul set di The aviator avevo inserito una testa antica, di origine romana, ed è vedendola che Martin Scorsese ha deciso che un personaggio secondario facesse di mestiere il collezionista», ci ha detto Lo Schiavo, «mentre altre volte l'oggetto deve richiamare l'ambiente esterno: è così che nel finale di Shutter Island, che si svolge all'interno di un faro, ho posto sulla scrivania una lampada, trovata casualmente in un negozio, perché lo richiamava». «L'importante è non essere mai banali», ha aggiunto Dante Ferretti che poi, parlando di intelligenza artificiale, l'ha definita ironicamente «deficienza artificiale». «Io non sono contraria», ha chiosato Lo Schiavo, «l'ho già usata per creare delle scenografie molto ampie che non avrei potuto fare da sola: l'importante è saperla padroneggiare».DAL FANTASY AL DRAMMADiventa difficile fare un elenco sintetico dei 117 oggetti esposti, essendo stati presi da film tutti egualmente importanti, sicché possiamo dire che prevale il Fantasy, essendo esposta la bacchetta di Harry Potter, lo scudo di Capitan America, la mano de L'incredibile Hulk, la maschera di Goblin in Spider-man, l'orecchio di Spok in Star Trek e la spada laser di Luke Skywalker in Star Wars. C'è però spazio per i drammi con la mitragliatrice de Gli intoccabili, il giubbetto salvagente di Titanic e i guantoni di Rocky Balboa, e c'è pure James Bond con le fiches di Casino royale, la Cosa de I fantastici 4 e il cappello di Joynny Depp ne I Pirati dei Caraibi.