La 79ª Mostra del Cinema di Venezia presenta la quarta edizione del "Filming Italy Best Movie Award"

Ieri presso la Sala degli Stucchi dell’Hotel Excelsior, maestosa ed elegante sala che ha vissuto la storia del cinema tricolore, ha avuto luogo la cerimonia di premiazione del FILMING ITALY BEST MOVIE AWARD, in cui i co-fondatori del premio Tiziana Rocca, Direttore Generale e Artistico Filming Italy Award e Vito Sinopoli, Amministratore Unico Duesse Communication e Presidente onorario del Premio, hanno annunciato tutti i premiati di questa nuova edizione.

Filming Italy Best Movie Award: la quarta edizione

La IV edizione del FILMING ITALY BEST MOVIE AWARD si è svolta durante la 79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e un ringraziamento speciale è rivolto al suo Direttore Artistico Alberto Barbera, da sempre vicino alla manifestazione. Il FILMING ITALY BEST MOVIE AWARD gode del patrocinio della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC, di ANEC, di ANICA, del Centro Sperimentale di Cinematografia e di 100Autori, in collaborazione con Cinecittà SpA.

La madrina di questa nuova edizione è stata Ilenia Pastorelli, attrice dall’indiscusso talento e protagonista di pluripremiati film diretti da Carlo Verdone, Gabriele Mainetti, Pif e Dario Argento, solo per citarne alcuni. Al maestro del grande cinema europeo Claude Lelouch è stato consegnato il Filming Italy Best Movie International Director Achievement Award proprio dal Direttore Artistico della Mostra Alberto Barbera, che nel suo discorso ha riservato un sentito messaggio augurale al Filming Italy. Durante la sua lunga carriera come regista, sceneggiatore e produttore francese, Lelouch ha firmato più di cinquanta pellicole, aggiudicandosi i premi cinematografici più prestigiosi, tra cui due Oscar, due Golden Globe e la Palma d’Oro a Cannes.

I vincitori

Ecco tutti i vincitori delle varie categorie che hanno ricevuto il Filming Italy Best Movie Award: a Can Yaman il Filming Italy Best Movie International Award; la madrina della Mostra Rocío Muñoz Morales ha consegnato il Filming Italy Best Movie International Award alla star spagnola Najwa Nimri.

L’attrice statunitense Katherine Waterson ha consegnato il Filming Italy Best Movie Women Power Award a Natasha Lyonne; a Guillermo del Toro e a Jack Dylan Grazer e il Filming Italy Best Movie International Award.

L’attore e regista Giulio Base ha consegnato ad Anna Foglietta il premio menzione speciale per il suo ruolo in Alfredino – Una storia italiana; a Drusilla Foer il premio come personaggio TV dell’anno.

A Carolina Crescentini il premio Film Commedia Miglior Attrice per C’era una volta il crimine, 3° capitolo della trilogia; a Laura Chiatti il premio come miglior attrice in un film drammatico per Ero in guerra ma non lo sapevo.

A Claudio Bisio il premio come miglior attore dell’anno; a Serena Autieri il premio menzione speciale “Donne del cinema italiano” per il film Con tutto il cuore; a Caterina Caselli il premio per il miglior docu-film Caterina Caselli – Una vita, cento vite.

A Gabriele Mainetti il premio per la miglior regia per Freaks Out; a Mariano Di Vaio il premio speciale Social Media Storytelling; a Claudio Santamaria il premio come miglior attore protagonista per Freaks Out.

A Giancarlo Commare il premio Young Generation per Maschile Singolare; ad Alessandro Siani il premio per la miglior regia per Chi ha incastrato Babbo Natale?

Ad Aurora Giovinazzo il Filming Italy Best Movie Young per il suo ruolo in Freaks Out; a Paola Minaccioni Serie TV Menzione Speciale Miglior Attrice non protagonista per Le fate ignoranti.

A Massimiliano Bruno Menzione Speciale per la sceneggiatura di C’era una volta il crimine, 3°capitolo della trilogia.

A Salvatore Esposito Menzione Speciale per il suo ruolo ne La cena perfetta; a Federica Pellegrini il Filming Best Movie Sport Award per Underwater – Federica Pellegrini; l’attrice francese Anne Parillaud ha ricevuto il Filming Italy Best Movie European Award.

A premiarla il direttore generale di Cartier Italia, Francois-Marc Sastre; ad Adriano Panatta il premio speciale per il docu-film Una Squadra; al docufilm Ennio di Giuseppe Tornatore il premio per la miglior regia, a ritirare il premio Andrea Morricone.

A Marina Cicogna il premio menzione speciale per il documentario Marina Cicogna – La vita e tutto il resto, in occasione dei 90 anni della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.

A Francesca Chillemi il premio come miglior attrice protagonista per la serie Che Dio ci aiuti; a Simona Tabasco il premio menzione speciale nella categoria Young Generation per la serie di Netflix, Luna Park.

A Rosabell Laurenti Sellers il Filming Italy Best Movie Award in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia per la categoria Giovani Talenti.

Al Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca, il Filming Italy Best Movie Humanitarian Award. Tiziana Rocca, Direttore Generale e Artistico del Premio, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatta della serata di premiazione di ieri sera, il Filming Italy Best Movie Award si è confermato un appuntamento molto importante anche quest’anno.

Abbiamo portato a Venezia un parterre di ospiti unico, tra attori, attrici, registi, che rappresentano il meglio del cinema e della fiction italiana. Un particolare ringraziamento alla Biennale, che ha sempre sostenuto il premio e continua a farlo, e al Direttore Artistico della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, per tutto il supporto dimostratoci. E poi vorrei naturalmente ringraziare tutti gli ospiti della serata, da Claudio Bisio a Gabriele Mainetti, e ancora Alessandro Siani, Claudio Santamaria, le star internazionali Can Yaman e Jack Dylan Grazer, ma sono davvero tantissimi. In questa nuova edizione, le donne rappresentano la maggioranza, proprio perché il Filming Italy è dedicato a loro, a tutte quelle artiste, attrici, registe, sceneggiatrici che lottano per affermare la propria voce in questo mondo.

Ringraziamenti

Un sentito grazie quindi alla madrina di questa IV edizione, Ilenia Pastorelli, e a tutte le donne che abbiamo premiato, Laura Chiatti, Carolina Crescentini, Serena Autieri, Anna Foglietta, Caterina Caselli, Paola Minaccioni, Francesca Chillemi, Aurora Giovinazzo, le star internazionali Natasha Lyonne e Najwa Nimri. Ma oltre all’empowerment femminile, questo premio vuole sostenere anche il tanto agognato ritorno in sala – naturalmente senza mai distogliere lo sguardo dai talenti emergenti e le giovani promesse che iniziano a compiere i primi passi in questo mondo” - sottolinea Tiziana Rocca. “Abbiamo premiato non solo le opere cinematografiche, ma abbiamo dato ampio spazio anche alla serialità, che negli ultimi tempi si è distinta con prodotti di qualità altissima. E vorrei rivolgere un sentito grazie anche a tutti gli ospiti arrivati a Venezia da ogni angolo del mondo e agli esponenti della giuria di qualità, che rappresentano le eccellenze della cinematografia italiana”.

Vito Sinopoli, Presidente onorario del Premio, ha aggiunto: “È una grande soddisfazione tornare a Venezia anche quest’anno con il Premio Filming Italy Best Movie che edizione dopo edizione continua a crescere, non solo coinvolgendo un numero di artisti nazionali e internazionali sempre maggiore, ma avendo ormai assunto la dimensione di un appuntamento consolidato, un festoso incrocio di metà Mostra in cui una parte importante del cinema italiano ogni anno si ritrova per premiare i successi e le eccellenze della stagione appena terminata e gettare uno sguardo sul futuro. In questa cornice si rafforza quindi il legame tra il più importante mensile italiano dedicato al grande schermo, Best Movie, che quest’anno ha tagliato il traguardo dei vent’anni, e un’industria che sta lottando con forza e determinazione per uscire dalle sabbie mobili della pandemia, tra grandi slanci creativi e determinanti sforzi produttivi. Due anime, quella artistica e quella produttiva, che si ricongiungeranno anche nel convegno "Cinema, serialità e fiction: come parlare al pubblico di oggi?”, dedicato alla necessità di sperimentare nuovi linguaggi espressivi per dialogare con il pubblico di oggi, che costituisce un’altra delle attività da noi organizzate durante il festival e che riunirà tutti i più importanti player del settore”.

La giuria di qualità è composta da diversi esponenti tra le eccellenze della cinematografia italiana: Alberto Barbera, Direttore Artistico della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia; Paolo Del Brocco, AD di Rai Cinema; Guglielmo Marchetti, Presidente e AD di Notorious Pictures; Giampaolo Letta, VP e AD di Medusa Film; il giornalista e regista Antonello Sarno; Maria Pia Ammirati, Responsabile della Direzione di Rai Fiction; Luciano Sovena, Presidente della Fondazione Roma Lazio Film Commission; Nicola Maccanico, AD di Cinecittà SpA; Giancarlo Leone, Presidente APA (Associazione Produttori Audiovisivi); Roberto Stabile, Responsabile delle Relazioni Internazionali di ANICA; Massimiliano Orfei, CEO di Vision Distribution; Marta Donzelli, Presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia; Mario Lorini, Presidente di ANEC; Luigi Lonigro, Presidente Nazionale Distributori ANICA; Stefano Sardo, Presidente dell'Associazione 100Autori; Cristiana Paternò, Presidente del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI). Il FILMING ITALY BEST MOVIE AWARD è un premio importante cresciuto nella cornice della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Si tratta di un riconoscimento che viene assegnato ai titoli e alle serie TV italiane ed internazionali ed anche ai migliori talent - oltre che all’industry e professional - dell’ultima stagione cinematografica, in collaborazione con Duesse Communication. Il premio, oltre a sostenere la lotta contro la violenza sulle donne, è dedicato a tutte le donne che lavorano nell'industria cinematografica, davanti e dietro la macchina da presa. Il voto della giuria di qualità, che si è espresso sulle quattro categorie principali del premio, è andato ad affiancare l’ampio voto del pubblico, che si è espesso attraverso Best Movie e www.bestmovie.it, decidendo anche il premio dedicato ai Maestri del Cinema.

Tra i premi speciali di questa edizione, il Filming Italy Best Movie - Lifetime Achievement Award a Kabir Bedi, per la sua carriera e il ruolo di ambasciatore dell’India in Italia e dell’Italia in India, ponte tra due culture e due cinematografie. Il premio è stato conferito da Roberto Stabile, Head International Department di ANICA durante il Focus India, realizzato nell’ambito dei Progetti Speciali della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC, organizzati da Cinecittà a Venezia. “È un onore per Festina rinnovare il legame con il grande cinema italiano ed internazionale attraverso questo evento di altissimo valore e poter premiare un parterre di ospiti unico come quello del Filming Italy Best Movie Award. Affiancarci a questo evento significa per noi raccontare il tempo di un pezzo di storia, cultura e arte italiana e confermare il nostro rapporto con Gerard Butler, attore di fama internazionale, nel 120° anniversario dalla nascita del nostro brand”.

Repower, operatore elettrico internazionale, è partner della quarta edizione del Filming Italy Best Movie Award. Il Gruppo svizzero, leader nella mobilità elettrica, ha partecipato con un Premio Speciale Filming Italy Best Movie Award Repower che è stato consegnato dal Responsabile delle Relazioni Esterne, Davide Damiani. Dopo aver ricostruito il proprio ecosistema di mobilità sostenibile al Lido, mettendolo a disposizione della 79ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia di cui è sostenitore, Repower ha accompagnato gli ospiti del Premio durante la giornata di cerimonia del 4 settembre con Repower, la sua barca full electric, già presente in laguna allo scorso Salone Nautico sulla Sostenibilità e non solo. “Intesa Sanpaolo, attraverso il Desk specialistico Media & Cultura, è leader nel mercato nazionale dell’audiovisivo” – ha sottolineato Anna Roscio, responsabile direzione Sales & Marketing Intesa Sanpaolo. “Offriamo un solido supporto specialistico sia in fase di strutturazione del progetto, con servizi di consulenza sui diversi aspetti finanziari, sia per il sostegno economico in fase realizzativa. Crediamo nel valore e nelle potenzialità dell’industria cinematografica italiana e confermiamo il nostro impegno per sostenerla e rilanciarla anche attraverso progetti di sviluppo in linea con gli obiettivi del PNRR. Nell’ambito del programma strategico di finanziamenti Motore Italia Intesa Sanpaolo ha messo a disposizione 500 milioni di euro per il rilancio del settore audiovisivo, offrendo soluzioni per la transizione digitale e il recupero della competitività, la gestione delle produzioni e apertura al mercato internazionale, oltre all’anticipo del credito IVA e alla cessione del credito di imposta”.

Tutte le star del Filming Italy Best Movie Award sono state ospitate nel ristorante di Tino Vettorello, rinomato Chef internazionale e Chef ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia. Maestro della cucina d’autore italiana, lo Chef Tino Vettorello nel corso degli anni ha conquistato il palato di artisti e sportivi di tutto il mondo. La sua carriera è iniziata a Treviso, con la direzione di alcuni importati ristoranti e l’apertura del suo Al Traghetto a cui è seguita quella di Veniceat, un network di ristoranti-caffetterie ecosostenibili dislocate nella città di Venezia. È inoltre lo Chef del ristorante Michelangelo all’interno della Marina di Cortellazzo di Jesolo e lo Chef del ristorante Fine Dining situato all’interno del Luxury Hotel Villa Soligo, nelle splendide colline patrimonio dell’UNESCO. Da molti anni, Vettorello si occupa con successo della realizzazione e della gestione di raffinati progetti di ristorazione, come quello per la Mostra del Cinema di Venezia, le Olimpiadi Invernali di Sochi e Vancouver e i Mondiali di Nuoto di Roma, solo per citarne alcuni.

