Mostra Venezia, party in formato ridotto e a prova di Covid. Tiziana Rocca regina degli eventi mondani

Lunedì 30 Agosto 2021, 13:25 - Ultimo aggiornamento: 13:27

Alla Mostra del Cinema di Venezia tornano le feste, anche se in formato ridotto e con tutti gli accorgimenti anti Covid. Dopo l'annullamento degli eventi mondani nell'edizione 2020 causa pandemia, il festival si anima di nuovo di eventi collaterali notturni. Ma tra numero chiuso, green pass e tamponi, la caccia all'invito si fa più ardua. Il primo appuntamento è martedì 31 agosto per il party di pre-apertura organizzato dalla rivista «Variety» sulla terrazza dell'hotel Danieli. Intitolata «Stairway to Paradise», la festa è dedicata al regista sudcoreano Bong Joon-ho, presidente della giuria della 78esima edizione. Il menu preparato dallo chef Alberto Fol è ispirato al film premio Oscar «Parasite», dai noodle alla pesca e bacche di Chopinamu. Il dj set sarà Joe T. Vannel.

Sempre il 31 agosto, al Lido, light dinner per festeggiare il Premio «Bookciak, azione!» che vede nelle vesti di presidente di giuria il fumettista Zerocalcare. Mercoledì 1 settembre è tuttavia cancellata per il secondo anno consecutivo la cena ufficiale dell'apertura della Mostra sulla spiaggia dell'Hotel Excelsior al Lido. La giuria del festival con una selezionata pattuglia di ospiti dovrebbe cenare alla Terrazza Biennale con il menu dello chef Tino Vettorello, la cui specialità è uno spaghetto nero al Prosecco. Diversi gli eventi con la presenza di Tiziana Rocca, storica pr che al Lido è di casa.

Festival Venezia, da Sorrentino a Almodóvar, poi Jane Campion a Gabriele Mainetti: ecco tutti i film che vedremo alla mostra del Cinema

Per il red carpet del suo party organizzato per la rivista «Diva e donna» al Sina Centurion Palace di Venezia sarà presente l'atleta Gianmarco Tamberi, oro olimpico nel salto in alto. Rocca organizza anche il Premio Filming Italy il 5 settembre con una cena alla Sala Stucchi dell'Hotel Excelsior, mentre l'8 settembre arriverà la cantante Anastacia, che ha scritto una canzone per il film di cui è produttrice associata, «American Night», che sarà presentato il 9 in anteprima al Campari Boat-in, il cinema galleggiante ormeggiato all'Arsenale.