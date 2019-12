Addio a Tony Britton, attore di tv e cinema. Lavorò in “Domenica maledetta domenica”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’attore britannico, grande interprete teatrale prestato alla tv e al cinema, indimenticabile protagonista di film di culto, è morto all’età di 95 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla figlia Fern Bretton, popolare presentatrice televisiva della Bbc e di Channel 4. Scrivendo su Twitter, ha salutato il padre come un «grande attore, un regista e un incantatore». «Lascia che gli angeli in volo cantino per il tuo riposo», ha aggiunto la figlia. Era nato come Anthony Edward Lowry «Tony» Britton a Birmingham il 9 giugno 1924. Oltre alla figlia presentatrice Fern, è padre della sceneggiatrice Cherry Britton e dell’attore Jasper Britton. Tony Britton ha recitato in film inglesi drammatici diventati dei classici come Domenica maledetta domenica (1971), al fianco di Peter Finch e Glenda Jackson, Il giorno dello sciacallo (1973) e Il segreto di Agatha Christie (1979) interpretato da Dustin Hoffman e Vanessa Redgrave.Tony Britton iniziò la carriera come attore teatrale all’Old Vic di Londra, passando poi nella Royal Shakespeare Company. Amsterdam operazione diamanti (1959) fu il suo primo film, a cui seguirono numerose pellicole inglesi, tra le quali Il ruvido e il liscio (1960) di Robert Siodmak e L’inafferrabile primula nera (1963). Dagli anni ‘70 è stato molto attivo per la tv inglese continuando a recitare in teatro. Nel 1975 vinse il Broadcasting Press Guild Award per The Nearly Man, mentre nel 1979 venne candidato al Laurence Olivier Award al miglior attore in un musical per My Fair Lady.