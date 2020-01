Morto Joe Shishido, star dei film polizieschi giapponesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'attore, popolare interprete soprattutto di personaggi loschi nei film "crime", è morto ieri a Tokyo all'età di 86 anni. Con una filmografia alle spalle di circa 300 titoli, ha lavorato con alcuni dei registi più importanti della cinematografia giapponese e ha segnato il genere criminale con il suo pittoresco viso irregolare e con il suo carisma di classe.ùNegli anni '60 è stato uno degli attori preferiti del regista Seijun Suzuki, il riconosciuto creatore dei film di genere yakuza, popolati di tipici gangster giapponesi. Ingaggiato dalla casa di produzione Nikkatsu, l'attore recitò in pellicole che ebbero successo come B-movie anche in Occidente, come come "Ufficio investigativo 23: crepate bastardi" (1963), "La giovinezza di una belva umana" (1963), "Barriera di carne - La porta del corpo" (1964), "Le professioniste"(1964), "La farfalla sul mirino" (1967).Dagli anni '70 Joe Shishido, pur continuando a recitare per il cinema, si è reinventato nel piccolo schermo arrivando anche a scrivere e dirigere programmi di cucina, sua grande passione. Divo della casa di produzione Nikkatsu, che lo assunse nel 1955, interpretò personaggi inizialmente ambigui, come killer e truffatori, ma che finiscono con essere dalla parte dell'eroe, anche se non sempre dalla parte del bene. In un periodo in cui gli attori dei film d'azione giapponesi erano perlopiù moderni samurai - il loro simbolo erano i gangster dalla mascella quadrata interpretati da Takakura Ken - Shishido rappresentò un'eccezione: un tipo affabile, dagli abiti sgargianti e la parlantina veloce, con un ghigno o uno sguardo insolente sulla sua faccia dalle guance da scoiattolo.Nel 1957, scontento dei suoi lineamenti delicati, Shishido si sottopose ad un intervento di plastica facciale per rimpolpare le guance e avere così un'aria mascolina più marcata. L'intervento estetico permise a Shishido di aprirsi una nuova carriera nella Nikkatsu i ruoli di maggior spessore, prevalentemente da cattivo e da gangster, che lo consacrarono una star del genere yakuza per un quindicennio.Era nato a Osaka il 6 dicembre 1933 ed in patria era conosciuto come Jo Shishido, mentre in Occidente era noto come Joe Shishido.