Morto Fantastichini, il dolore di Tirabassi: «Ciao Ennio...». Furono Falcone e Borsellino

«Ciao Ennio grande attore e compagno di lavoro». Ennio Fantastichini nei panni di Giovanni Falcone, Giorgio Tirabassi in quelli di Paolo Borsellino. La fiction "Paolo Borsellino" li ha visti recitare uno al fianco dell'altro nei ruoli dei due magistrati che lottarono, perdendo la vita, contro la mafia. Il ricordo su Instagram dell'attore romano è di poche parole, quelle di chi ha vissuto fianco a fianco un'esperienza lavorativa che raccontava un pezzo di storia d'Italia.

Falcone e Borsellino, Ennio e Giorgio. Uno al fianco dell'altro in una meravigliosa interpretazione degli eventi che caratterizzarono gli anni del Maxiprocesso contro Cosa Nostra, una delle pagine più buie del nostro Paese. La battaglia alla mafia, le inchieste e i tremendi delitti che ancora rimbombando nelle nostre menti.

L'ultimo saluto di Giorgio Tirabassi è affidato a Instagram con una foto di Ennio Fantastichini sfocata ma che vuole comunque raccontare un rapporto lavorativo che non dimenticherà facilmente. Così come l'Italia non dimenticherà l'attore Fantastichini.

Ultimo aggiornamento: 2 Dicembre, 13:12

