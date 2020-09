Cinema, torna il Monte-Carlo Film Festival di Ezio Greggio: in giuria anche Sabrina Impacciatore

Una giuria in prevalenza femminile quest'anno per la 17^ edizione del Montecarlo Film Festival de la Comédie, la manifestazione ideata e diretta da Ezio Greggio che si terrà dal 5-10 Ottobre nella sede del Grimaldi Forum del Principato di Monaco. Le personalità chiamate a far parte della Giuria della 17a edizione di uno dei festival più significativi esclusivamente dedicati alla commedia, oltre al Presidente 2 volte premio oscar Nick Vallelonga (“Green Book”, “Kingdom of the Blind”, “The Man with One eye is King”, “Choker e Stiletto”), sono la bravissima Sabrina Impacciatore ( “A casa tutti bene”, “La passione di Cristo”,“L’Ultimo Bacio”), l’eclettica Maggie Civantos ( “Vis a Vis”, “Le ragazze del Centralino”) e l’attrice olandese vincitrice del Pardo D’Oro come miglior attrice Lotte Verbeek (“Nothing Personal”,“I Borgia”, “Outlander”, “Blacklist”). Si e’ conclusa inoltre la prima fase del concorso del Festival de la Comédie di Montecarlo, tra i più importanti e significativi festival cinematografici esclusivamente dedicati alla commedia che negli anni ha riscosso un crescente successo di pubblico e critica a livello mondiale: nella sezione dedicata ai cortometraggi sono stati selezionati 5 cortometraggi d’autore sulla piattaforma Filmfreeway, in lista per lo Short Comedy Award che premierà’ il miglior cortometraggio. I titoli finalisti sono : Snake Oil diretto da Remy Archer (Regno Unito),That no one knows diretto da Martin Guggisberg (Svizzera), The Line diretto da Tim Butcher (Regno Unito), Cash Stash diretto da Martin Darondeau e Enya Baroux (Francia ),Green Lake diretto da Emanuele Daga (USA). Ezio Greggio, “ Siamo molto contenti di avere una giuria prevalentemente femminile quest’anno a parte il presidente Nick Vallelonga, che stimo moltissimo. Questa nuova edizione del festival si svolgerà nel pieno rispetto delle norme per il contenimento dell’emergenza ancora in corso e siamo certi che quest’anno anche se avrà’ un sapore diverso sarà’ comunque un'edizione speciale". La manifestazione, in collaborazione con EFG Bank ( Monaco), si svolge da sempre sotto l’Alto Patronage di S.A.S. Principe Albert II de Monaco e dell’Ambasciata d’Italia. Radio Monte Carlo è la Radio Ufficiale del Festival che proprio grazie all’impegno di Ezio Greggio e del compianto Maestro Mario Monicelli (cofondatore del Festival), ha rivalutato la commedia anche in altri festival Internazionali come Cannes, Roma e Venezia.