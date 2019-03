Migranti, l'impegno di quattro donne nel film “Dove bisogna stare” di Daniele Gaglianone

Giorgia, Lorena, Elena e Jessica sono quattro donne italiane che hanno deciso di impegnarsi spontaneamente nella cura e nell’accoglienza dei migranti. A raccontare le loro storie è il documentario

Dove bisogna stare

di Daniele Gaglianone

al Torino Film Festival, che mercoledì 6 marzo alle 21.20 sarà presentato in una serata evento al Nuovo Cinema Aquila a Roma. La serata è organizzata in collaborazione con Medici Senza Frontiere, che ha contribuito alla realizzazione del film e che vedrà la presenza in sala della volontaria Federica Simeoni per introdurre il doc.



Georgia, ventiseienne, faceva la segretaria a Como e dopo aver trovato davanti alla stazione un accampamento improvvisato con un centinaio di migranti, causa chiusura della frontiera svizzera, ha pensato di fermarsi a dare una mano, ed è rimasta lì. Poi ci sono Lorena, una psicoterapeuta in pensione a Pordenone, Elena che vive fra i monti dell’alta Valsusa e Jessica, studentessa a Cosenza: persone che vengono da mondi differenti che trovandosi davanti a una situazione di marginalità non si sono voltate dall’altra parte.

Dove bisogna stare

è diretto da Daniele Gaglianone, scritto con Stefano Collizzoli, prodotto da ZaLab in collaborazione con Medici Senza Frontiere. Il Nuovo Cinema Aquila è un bene confiscato alla mafia, destinato a finalità sociali in particolare per lo svolgimento di attività di educazione al cinema e dato in concessione da Roma Capitale - Dipartimento Attività Culturali.

