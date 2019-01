“Leaving Neverland”, al Sundance un controverso “docu” su Michael Jackson

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un controverso documentario su Michael Jackson arriva al Sundance Festival. “Leaving Neverland”, diretto da Dan Reed, debutterà il prossimo 25 gennaio al festival in Utah dedicato al cinema indipendente nella categoria “special events”. Racconta la storia di due ragazzi ora trentenni che presumibilmente furono abusati sessualmente da Jacko quando avevano sette e dieci anni.Il documentario, il cui nome è ispirato dal famoso ranch della popstar in California, è in due parti per una durata totale di 233 minuti. La famiglia di Jackson ha definito il documentario «un’altra lurida produzione in un tentativo patetico e oltraggioso di sfruttare e speculare su Michael Jackson». «Wade Robson e James Safechuck (le due presunte vittime) - ha fatto sapere un portavoce della famiglia - hanno testimoniato sotto giuramento che Michael non ha mai fatto nulla di inappropriato verso di loro».