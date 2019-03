Mauro e Manolo Bolognini, il ricordo alla Casa del Cinema

A poco più di un anno dalla scomparsa del grande produttore cinematografico Manolo Bolognini (Pistoia, 26 ottobre 1925 - Roma, 23 dicembre 2017), la Cineteca Nazionale rende omaggio lunedì 1 aprile dalle ore 16.30 alla Casa del Cinema non solo a questo originale “capitano coraggioso”, ma anche al fratello regista Mauro (Pistoia, 28 giugno 1922 - Roma, 14 maggio 2001). I due fratelli sono stati il fronte e il retro del cinema italiano: il regista Mauro che ha riportato fin dai suoi esordi un gusto figurativo e letterario insieme e il produttore Manolo, ovvero colui che è riuscito a tradurre i sogni in realtà e spesso in grandissimi successi non solo del fratello ma anche di Pasolini, Fellini, Corbucci, Tarkovskij.



Lunedì alle 16.30 alla casa del Cinema verrà proiettato

La corruzione

di Mauro Bolognini (1963), storia del giovane Stefano (Jacques Perrin), figlio di un ricco industriale, che terminati gli studi vorrebbe farsi frate. Tornato a casa del padre (Alain Cuny) lo informa del suo desiderio, ma questi si oppone e lo fa buttando il giovane tra le braccia della sua amante Adriana (Rosanna Schiaffino). Dopo una vacanza in yacht, Stefano assiste impotente al suicidio di un dipendente della fabbrica di famiglia, accusato ingiustamente dal padre. A seguire, un incontro moderato da Graziano Marraffa con la sceneggiatrice Carlotta Bolognini (figlia di Manolo), Barbara Bouchet, Massimo Cristaldi, Antonella Lualdi, Claudio Risi.

