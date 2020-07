«Cenetta?». Mi manca quella parola. Era un modo per richiamarci, per stare di nuovo tutti insieme, tra amici. Lui e la moglie Francesca avevano questa capacità innata di unire le persone, creando legami sinceri, goderecci, duraturi. Non lo dico per dire: a oggi il gruppo whatsapp degli amici conta cinquanta persone. Amici stretti, intendo.

Ai compleanni non voleva che gli portassimo regali, ma una bella bottiglia di vino. Amava lo Chablis. Gli piaceva vivere. A Mattia piaceva godersi la vita. Abbiamo fatto due vacanze insieme, in Sicilia, visitando Favignana con la sua jeep. L'aveva appena comprata e voleva «giustificarne l'acquisto»: finì piena di graffi sulle fiancate, battezzata dal finocchietto selvatico delle stradine dove aveva insistito per farsi portare.

Con Mattia si rideva tanto. Si parlava di tutto.

Ci eravamo conosciuti nel 2006. Avevo saputo che all'Ambra Jovinelli c'era un autore eccezionale: lo fermai, gli chiesi un monologo e poco tempo dopo mi chiamò per un provino. Era la puntata pilota di una serie, si chiamava Sampras come il tennista. Sarebbe diventata Boris. Da lì in poi, non abbiamo smesso di frequentarci.

Si capisce dalle cose che ha scritto, che Mattia era una persona che brillava tra tanti.

Pochi però sanno che fosse anche un meraviglioso attore. Guardatelo in Piovono mucche, giovane, fichissimo e disinvolto. E anche molto bello. Riguardate Boris - Il film: il tizio che risponde alla proposta di casting, telefonando per accettare il lavoro, è Mattia. Spontaneo. Sempre dentro le cose che faceva. Sapeva scrivere. Sapeva recitare. E sapeva dirigere, anche se nella seconda stagione di Boris alla regia erano in tre - lui, Luca Vendruscolo, Giacomo Ciarrapico - e ognuno arrivava sul set e ti diceva una cosa diversa. Prima di dileguarsi nel nulla.

A chi non lo conoscesse consiglierei di leggere In mezzo al mare, i suoi monologhi. Io però ho amato particolarmente il modo con cui ha raccontato il mondo dell'ospedale e della malattia nel libro La linea verticale. Là, nella prima puntata, fa dire al protagonista: «Se proprio devo morire, voglio un funerale molto doloroso, dove la gente pianga». Ed è successo. Ci ho messo tre giorni a riprendermi da quella specie di funerale che gli abbiamo fatto all'Ambra Jovinelli.

Intorno alla sua scomparsa c'è stato come un grande abbraccio, ci siamo chiusi tutti a testuggine. Ci ha distrutti, certo. Ma ci ha anche insegnato a non mollare, a resistere, ad affrontare ogni cosa uniti come non mai.

Francesca, che era la sua roccia, oggi è la nostra. Cosa mi manca di lui? Tutto. Ascoltarlo parlare, sentire come analizza il mondo e la società, come si appassiona alle imprese quotidiane delle persone. Mi manca il suo modo di rilanciare. Perché lui era così: di fronte a una battuta, come di fronte alla malattia, Mattia rilanciava. Lo ha fatto appena si è ammalato, riuscendo a scrivere cose ancora più belle di quelle che aveva prodotto fino a quel momento.

La verità? Nessuno di noi ci può davvero credere. Ci svegliamo la mattina e pensiamo: ma davvero Mattia è ancora morto? Anche oggi non ci sarà?

A mancarci, di Mattia, è semplicemente Mattia.



