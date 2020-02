Massimo Troisi, San Giorgio a Cremano ricorda l'attore a 67 anni dalla nascita

Massimo Troisi, attore e regista di film indimenticabili, oggi avrebbe compiuto 67 anni e la sua città natale, San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, lo ricorda con una serie di eventi. Questa mattina l'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Giorgio Zinno e dall'assessore alla Cultura Pietro De Martino, ha reso omaggio all'artista deponendo una corona di fiori sulla tomba dove è sepolto nel cimitero cittadino. A seguire, al cinema Flaminio si è svolta la proiezione de Il Postino, ultimo suo capolavoro, con alunni delle scuole.

«Studiare Massimo non significa studiare solo l'artista ma anche l'uomo», ha detto il primo cittadino agli alunni. «Massimo era un uomo umile con un grande senso dell'altruismo e dell'amore per il prossimo ed il suo insegnamento è attuale ancora oggi. Vi ringraziamo per il lavoro che state portando avanti insieme ai docenti e vi assicuriamo che noi, come amministrazione, abbiamo la volontà di continuare ad investire in cultura per rendere migliore il nostro territorio».

Al termine della proiezione ad ogni scuola sono state consegnate le immagini di dodici filmografie di Troisi, che l'Osservatorio Cinematografico Vesuviano ha realizzato e fatto stampare in sinergia con l'amministrazione perché rimanga sempre vivo il ricordo nelle generazioni future.

Alle 17 in Villa Falanga Ciro Borrelli presenterà il suo libro Pensavo fosse un comico, invece era Troisi, assieme a Giuseppina Scognamiglio, docente dell'Università Federico II di Napoli. A concludere la giornata alle 18.30 sarà l'evento Massimo nel cuore organizzato dall'associazione A Casa di Massimo, presieduta dal fratello Luigi e patrocinato dalla Città di San Giorgio a Cremano.

