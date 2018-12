Massimo Boldi e la misteriosa bionda: «Con Arianna solo un bacetto»

«Il Natale regala un altro nipotino, un maschio». Massimo Boldi a Domenica Live parla del ritorno al cinema in coppia con Christian De Sica, ma anche della sua vita. Barbara D'Urso vuole dettagli sull'amore e fa domande sulle due giovani con le quali in più di un'occasione Boldi è stato fotografato.



La prima di cui si parla è la bionda«Arianna è una mia amica» dice Boldi.Barbara D'Urso però non si accontenta della risposta e "indaga": Non c'è stato neanche un?, chiede.«Un bacetto», conferma Boldi.E Barbara D'Urso torna all'attacco: «Con la lingua?».«Di questi tempi non guardiamo a queste sottigliezze», replica l'attore.Non c'è solo Arianna però tra le giovani viste al fianco di Boldi. Tra i nomi balzati alla cronaca come possibili amori dell'attore, anche quello della ballerina, con cui aveva partecipato a “Ballando con le stelle”.«Ancora vado a lezioni di ballo», afferma Boldi, sostenendo che Elena sia la sua docente.Ed è proprio lei proprio a entrare in studio per un ballo "a sorpresa" con l'attore.

Ultimo aggiornamento: 19:08

