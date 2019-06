Ciak per Massimiliano Bruno, ecco il seguito di “Non ci resta che il crimine”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il cast rimane quello del primo film con delle aggiunte a sorpresa che vi svelerò nei prossimi mesi, e sì confermo: cominciamo a girare il 30 settembre». Ad annunciarlo è il regista, confermando che il seguito del fortunato “”, con, avrà la sua attesissima seconda parte e che «la seconda avventura di questa banda scalmanata di viaggiatori nel tempo sarà un seguito molto divertente: mentre nel primo film abbiamo un pò sbeffeggiato “Romanzo Criminale” e la banda della Magliana, nel secondo andiamo nel mondo di Gomorra, a vedere chi è più cattivo», rivela il regista romano.Se il primo film era stato girato in gran parte a Roma, nel prossimo «La maggior parte delle scene è ambientata a Napoli, un pò nella Napoli di oggi e un pò nella Napoli degli anni ‘80. Andremo quindi ad “assaggiare” i vari tipi di camorra. Chiaramente è un modo un di scherzare un pò su un genere televisivo che è quello del crime». Rispetto al primo, che è stato uno dei più grandi successi di pubblico della scorsa stagione, sbancando il botteghino, il regista romano spiega di aver voluto fare «un film un pò più comico dove però non mancasse la componente delle “pistolettate”. È una commistione di generi, tra il “poliziottesco” classico che si faceva in Italia negli anni ‘70 e una commedia».