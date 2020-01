Per Marvel Cinematic Universe arriva il primo supereroe transgender. Accadrà «molto presto», ha spiegato il capo di Marvel Studios, Kevin Fiege, durante un incontro con la New York Film Academy: sarà «in un film che stiamo girando in questo momento». Quest’anno inoltre The Eternals presenterà il primo personaggio gay in un film Marvel, e secondo le informazioni diffuse dai media nei film che seguono la saga di Avengers Infinity ci sarebbe un personaggio trans. Marvel ha fatto anche sapere che introdurrà il suo primo supereroe sordo in The Eternals e il primo supereroe asiatico-americano in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. «Pensiamo al successo di Captain Marvel e Black Panther - ha spiegato Feige - vogliamo che i film riflettano il pubblico e che tutti gli spettatori si vedano rappresentati sullo schermo». © RIPRODUZIONE RISERVATA