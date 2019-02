Scorsese, arriva The Irishman: al cinema e su Netflix in autunno. Nel cast De Niro, Al Pacino, Joe Pesci e Harvey Keitel

L'annuncio è essenziale: fondo nero, nessuna immagine, solo la scritta: «Un film di Martin Scorsese - The Irishman - Robert De Niro - Al Pacino - Joe Pesci - Harvey Keitel - sceneggiatura di Steven Zaillian - regia di Martin Scorsese - nelle sale in autunno - e su Netflix». Rilasciato durante la notte degli Oscar (dove Netflix ha portato a casa tre Oscar grazie a

Roma

di Alfonso Cuaron), il teaser di

The Irishman

conferma dunque che il film di Martin Scorsese avrà anche una release theatrical, uscirà cioè anche al cinema, oltre all'ovvia collocazione sulla piattaforma streaming. Con un budget di circa 175 milioni di dollari (il più alto mai avuto a disposizione da Scorsese), gran parte del quale utilizzato per gli effetti visivi con cui il cast è stato ringiovanito per inserire i vari personaggi nei molti archi temporali in cui si svolge il film,

The Irishman

basato sul libro di Charles Brandt,

I Heard You Paint Houses

e racconta la storia di Frank Sheeran, detto appunto l'irlandese, malavitoso coinvolto nell'omicidio del sindacalista Jimmy Hoffa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

” è